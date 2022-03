Concerti, giochi, gara dei dolci e altre bontà alla Sagra di Primavera

La Sagra di Primavera si svolge a Pieve di Corleto dal 22 al 25 aprile 2022. Tra i tanti motivi che spingono il pubblico sempre più affezionato ad imboccare la via per raggiungere questa località della pianura faentina, c'è sicuramente la Mostra-Gara dei Dolci, con oltre un centinaio di concorrenti da tutta la Romagna e lo stand gastronomico, nel quale vengono esaltati i sapori tipici delle Romagna.

Tanti anche gli appuntamenti in programma per l'edizione 2022. Venerdi 22 aprile alle 20 il concerto degli Etilisti Noti. Sabato alle 14.00 parte un pomeriggio dedicato ai giochi di ruolo, mentre alle 20 c'è la musica dei Mama Mouse. Domenica si parte alle 9.00 con la “15^ Podistica di primavera” gara non competitiva a premi, organizzata da “Linci Branco Podistico” (Per info: Davide 3393735355). Alle 14.30 esibizione della scuola di ballo country Wild Angels country dance. Nel pomeriggio Laboratorio di Ceramica a cura di Antonella Amaretti, Truccabimbi e animazione con Tata Fata e dimostrazione di cesti in vimini. Alle 20.00 musicabaret con Davide Lazzarini e Michele Foschini. La festa si chiude il 25 aprile con alle 15.00 Lucio e Andrea che presentano i Balli popolari di una volta. Nel pomeriggio Laboratorio di Ceramica a cura di Vittorio Ragazzini, truccabimbi e animazione con Tata Fata e dimostrazione di cesti in vimini. Alle 17 esibizione di ginnastica ritmica della ASD Diamante Torelli. Alle 20 finale in musica con gli Ossi di briscola in concerto.