Alluvionati del Liscio, Emisurela e Fratelli & Margherita a Faenza per celebrare Emergency e Anpi

Arriva la due giorni del circuito Santa Balera a Faenza con Alluvionati del Liscio, Emisurela e Fratelli&Margherita per festeggiare i 30 anni di Emergency e gli 80 anni di Anpi. Al Rione Verde il 3 e 4 giugno a partire dalle 19 prendono il via una serie di eventi a cura di Mei, Club Piccadilly, Accademia Medioevale.

Gli Alluvionati del Liscio sono la neonata formazione faentina guidata dal fisarmonicista Alvio Focaccia e prodotta da Giordano Sangiorgi, patron del Meeting etichette indipendenti e dei Santa Balera, che hanno portato i 70 anni di Romagna Mia al Festival di Sanremo. Gli Alluvionati saranno a Faenza dopo il successo ottenuto, tra gli altri, con il brano inedito “Dai, dai Gresini!”, inno ufficiale del Team Gresini al Motomondiale Gp. Hanno inoltre rappresentato Faenza a Tv 200 il 16 maggio, in una trasmissione messa in onda per ricordare un anno dalla tragica alluvione che ha colpito la città.

Le Emisurela, le indie del folklore, che hanno riportato i giovani della Romagna ad amare il liscio, tornano sui palchi estivi dopo il boom a Birichina, il festival della Generazione Z del Liscio organizzato dal Mei a Gatteo, che le ha portate ad apparire su Italia 1 e dopo avere aperto il Festival delle Regioni a Torino per l'Emilia Romagna e avere ricevuto il Premio Arte Tamburini. La formazione tutta al femminile è composta da Anna De Leo (violino e voce), Angela De Leo (fisarmonica e voce); Rita Zauli (cajun, percussioni e voce).

I Fratelli & Margherita è una band di quattro fratelli appartenenti a una famiglia di sedici persone. Cresciuti nelle campagne di Lugo in un contesto di quasi totale autonomia e libertà, in armonia con la natura e con i valori

appartenenti agli echi del passato, hanno dato vita a questo progetto d’insieme, non una vera e propria band, ma piuttosto un circo itinerante fatto di colori, sensazioni, sacrificio e condivisione di una vita passata in simbiosi. Con la loro musica vogliono colorare di sogni l’immaginario delle persone, riportando l’attenzione a una dimensione più umana, lontana dai problemi quotidiani e lontana da un società fatta di scadenze, aspettative e affanni. La musica torna a essere suonata con strumenti veri senza l’ausilio dell’elettronica, le tematiche fanno riferimento a improbabili avventure ambientate in luoghi cari al folklore dei territori d’origine. I Fratelli & Margherita sono Ben, Bamboo-Jack, Ciccio e Margherita, che con grinta e passione suonano country e folk fedeli a uno stile di vita gitano non convenzionale. Hanno appena fatto uscire il singolo Margherita e i suoi Fratelli realizzato con il grande cantautore folk gia' leader dei Modena City Ramblers Cisco.