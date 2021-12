Concerti, mercatino di beneficenza e trekking: Casola Valsenio si prepara al Natale

Indirizzo non disponibile

Tanti appuntamenti natalizi nel weekend a Casola Valsenio. Sabato 18 dicembre, nel cinema Senio alle ore 20.30, il Concerto degli allievi del corso di canto “Facciamo l’appello”, con la direzione artistica di Monia Visani.

Domenica 19 dicembre, al mattino ore 9.30, parte il Trekking di Natale dalla tensostruttura delle associazioni in viale D.Neri 1/n. Il giro escursionistico durerà circa due ore e mezza e sarà adatta anche a bambini (difficoltà bassa). Alla fine della camminata è possibile pranzare insieme. Per informazioni sul costo del pranzo e prenotazioni contattare 334 6713307 (whatsapp) oppure proloco.casolavalsenio@gmail.com.

Domenica sera, alle 18:30 nella Abbazia di Valsenio, si svolge la rassegna di musica, prosa e poesia “Incanti di Natale” con il gruppo “Contrattempo”; più tardi, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, alle ore 20.00, “Gesù nasce anche per te!”: una veglia di Natale organizzata dal Gruppo Scout di Casola Valsenio, aperta dai 16 anni.

Inoltre, fino al 19 dicembre, nell’ex ferramenta Conti, in via G. Matteotti, si tiene il mercatino di beneficenza in favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo.