Parole e musica con "La Milanesiana": sul palco i Tre allegri ragazzi morti, gli Extraliscio e Massimo Zamboni

Letteratura e musica protagoniste in piazza a Faenza con "La Milanesiana", festival ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi che torna anche nel 2022 in Romagna. La prima delle due tappe ravennati è il 12 luglio in piazza Nenni, a partire dalle 21.

Sul palco, dopo i saluti di Elisabetta Sgarbi e del sindaco Isola, spazio ai Tre allegri ragazzi morti e agli Extraliscio, con il prologo letterario di Massimo Zamboni. L'ingresso all'evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria su EventBrite.