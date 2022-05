Concerti, mostre e celebrazioni per il 76esimo anniversario della Festa della Repubblica

Cervia festeggia il 76° anniversario della Festa della Repubblica. Gli appuntamenti inizieranno sabato 28 maggio alle ore 16,30 nella Sala Rubicone con l’apertura della Mostra "Omaggio all’arte italiana" personale di Bruno Merendi, a cura dell’Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimarrà aperta fino al 8 giugno tutti i giorni dalle ore 19,30 alle ore 22.00.

Giovedì 2 giugno alle ore 10,30 si terrà la commemorazione del 76° della Festa della Repubblica e del 150° Anniversario della morte di Giuseppe Mazzini a cura dell’Associazione Mazziniana Italiana. Il ritrovo è in Piazza Garibaldi dove avverrà la deposizione della corona alla lapide di Giuseppe Mazzini nella facciata del Palazzo comunale. A seguire verrà deposta una corona alla statua di Giuseppe Mazzini in Piazzale Ascione viale Roma di fronte alla Scuola Pascoli. Interverranno il Sindaco di Cervia Massimo Medri e Isabella Ciotti Presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana di Cervia. Inoltre vi sarà l’annullo postale speciale del 150°Anniversario della morte di Giuseppe Mazzini a cura delle Poste Italiane. La giornata di festa terminerà alle ore 21,30 in Piazza Garibaldi col Concerto della Repubblica della Banda “Città di Cervia”.