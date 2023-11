Concerti, mostre e presepe vivente: anche Lugo è pronta per le feste di Natale

Dal grande concerto di Natale organizzato da Lugo Music Festival agli appuntamenti messi in campo dall’associazione Amici di Fabriago per festeggiare nella frazione. Dal mese di appuntamenti a Bizzuno coordinati da Girodellaromagna.net alla proiezione del docufilm e all’allestimento della mostra sui 50 anni del Baccara, punto di riferimento per il divertimento e lo spettacolo in Emilia-Romagna e non solo. Dal presepe vivente nel centro storico di Lugo organizzato da Avsi ai laboratori e alle occasioni per stare insieme promosse dall’associazione Amici di San Potito, passando per gli appuntamenti a Villa San Martino della Società del Mutuo Soccorso e all’intenso calendario di VoltaNatale a Voltana.

Sono solo alcuni dei progetti che sono stati ammessi a contributo nell’ambito dell’avviso pubblico rivolto alle associazioni, agli enti del terzo settore e ai consorzi per la costruzione di un calendario di appuntamenti natalizi tra il centro e le frazioni di Lugo. Su 18 domande sono state ammesse a finanziamento 16 proposte per un totale di 34 mila euro di risorse stanziate dall’Amministrazione che ha aggiunto 4 mila euro ai 30 mila individuati inizialmente grazie alle economie individuate in itinere. Il consorzio In Bassa Romagna si è aggiudicato un contributo di 10800 euro che concorrerà all’allestimento delle luminarie natalizie nelle vie del centro e all’organizzazione di eventi di animazione. Gli appuntamenti organizzati creeranno il cartellone degli eventi natalizi coordinato dal Comune che sarà completato dagli eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione. La graduatoria è pubblicata sul sito del Comune.

"Siamo molto contenti delle proposte che sono arrivate e le riteniamo un esempio importante che coglie la volontà dell'Amministrazione Comunale di co-progettare gli eventi e coinvolgere associazioni e soggetti terzi interessati a contribuire al miglioramento della vita della città e delle frazioni anche dal punto di vista artistico, culturale e ludico - spiega l'assessora alla Promozione Territoriale e Urbana Alessandra Fiorini - Per queste festività abbiamo pensato ad alcune novità come l'accensione dell'albero che faremo nel pomeriggio del 2 dicembre, anticipandola rispetto alla data dell'8. Presenteremo presto il calendario di tutti gli appuntamenti che diffonderemo attraverso tutti i nostri canali".