Tra folk e dintorni, al Piccadilly un assaggio del programma de La Musica nelle Aie 

Tre serate con protagonista la musica folk al Piccadilly Dining Pub in via Cavour, 11 a Faenza. E l'occasione per poter raccontare cosa succederà a "La Musica nelle Aie 2024" in programma dal 10 al 12 maggio a Castel Raniero.

Venerdì 19, dalle 21 suoneranno i Musicanti Improvvisi. Collettivo musicale che si ritrova ogni martedì sera, spesso nella piazza di Faenza. Nessuna amplificazione, nessuna scaletta, chiunque può farne parte se ha voglia di improvvisare e sa stare al gioco.Da sempre i suoi componenti animano i dopo-concerto a La Musica nelle Aie.



Sabato 20, dalle 21 suoneranno i Fuori Rotta. Gruppo musicale che nasce dall'incontro di cinque musicisti: Sauro, Rodolfo, Davide, Cesare e Cesare, provenienti dalle più variegate esperienze musicali. Il tutto coronato dalla giovane e splendida voce di Isabella. Domenica 21, dalle 21, è infine il turno di Tizio Bononcini. Cantautore e pianista bolognese, a volte anche ukulelista. Definisce le sue canzoni “pop-cabaret”, senza sapere esattamente di cosa si tratti, e le presenta con un concerto-spettacolo, affiancato da un funambolico batterista heavy metal, Filippo MH Maccarelli e dall'altrettanto sorprendente violoncellista Vincenzo de Franco.

Nel 2023 Tizio Bononcini ha pubblicato il suo terzo album “Tutto il mondo è un palcOSCENO”, con il featuring dei colleghi cantautori Roberta Giallo, Giacomo Toni, Luca Fol e Giulia Ventisette. Tra i riconoscimenti più recenti, nel 2022 Tizio vince il festival La Musica nelle Aie; nel 2023 si aggiudica il secondo premio al Festival della Via Emilia. A novembre 2023 Tizio Bononcini ha partecipato al "Tenco Ascolta" invitato dal Club Tenco, con Neri Marcorè come super ospite. Nel corso degli anni Tizio si è esibito sullo stesso palco di importanti artisti quali F. Mesolella, L. Barbarossa, Levante, Fede Poggipollini, Lorenzo Kruger (Nobraino) e altri.



In occasione delle 3 serate, oltre al tradizionale menù da pub, sarà disponibile anche un menù speciale con: tagliere di affettati, formaggi e piadina, strozzapreti bacon asparagi formaggio di fossa, pasta al forno, torta ai 3 cioccolati, acqua e caffè compresi, vino e alcolici a parte, costo 18 Euro prenotazioni entro giovedì 18 aprile. Info e prenotazioni chiamare i numeri 340.2636629 e 335.429022.