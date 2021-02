Dai Mamiffer ai Deafkids, la musica arriva online con i live di "Transmissions Waves"

Da venerdì 12 a domenica 14 marzo va in onda la prima edizione di Transmissions Waves, un format inedito che prende spunto dall’omonimo festival targato Bronson Produzioni e dedicato alle più innovative frontiere della musica internazionale (previsto per il mese di novembre e successivamente annullato a causa dell’emergenza Covid-19): pensato come uno spin-off dell’evento che da 13 anni richiama a Ravenna il meglio della ricerca da tutto il mondo e appassionati da tutta Italia, Transmissions Waves presenta un ricco palinsesto digitale di live, dj set e spettacoli che vedrà protagonisti 11 artisti e band da Stati Uniti, Brasile, Messico e Italia.

"Transmissions Waves – dichiara Chris Angiolini, ideatore e fondatore dell’Associazione Culturale Bronson – è il risultato di una scelta: quella di continuare a seguire, nonostante tutto, il Suono, attraversandolo grazie alla guida di artisti che da sempre ci piace scoprire in giro per il mondo. Seguendo questa volontà, in pochissimi giorni abbiamo allestito un programma di live performance e contenuti esclusivi di cui siamo davvero soddisfatti. Scegliere lo streaming vuole essere oggi più di un semplice ripiego, dettato dalla contingenza: è un’occasione per rimanere in contatto con il nostro pubblico e allargare i confini della nostra comunità di appassionati, in attesa di tempi migliori. L’invito, come sempre, è a rimanere sintonizzati!".

Protagonisti dei 6 live in programma, tutti trasmessi in diretta attraverso la piattaforma digitale Dice.fm, gli americani Mamiffer, progetto firmato Faith Coloccia e Aaron Turner (SUMAC, Isis) che esplora i dispositivi musicali della ripetizione e dell'incantesimo; i brasiliani Deafkids, una delle band più eccitanti in circolazione, tra percussioni poliritmiche, canti ipnotici e punk siderale; l’elettronica minimale e la trance avvolgente della producer messicana J. Zunz (aka Lorena Quintanilla, metà del duo Lorelle Meets The Obsolete); la giovanissima musicista e sound designer italo/berlinese Marta De Pascalis, che presenta il suo nuovo album Sonus Ruinae - uscito a settembre per la Morphine Records del libanese Rabih Beaini; l’«esploratrice musicale del regno delle ombre» Masma Dream World, da New York con il suo ambient drone, butoh e black music; i romagnoli San Leo, tra le rivelazioni discografiche più interessanti dell’ultimo anno grazie al sapiente mix di kraut-rock, psychedelia, metal e elettronica.

Ad arricchire il programma dei live, lo speciale Opening in diretta dal Teatro Rasi con Canto Primo: MIASMA - ARSURA, performance realizzata in occasione delle celebrazioni dantesche (in collaborazione con Ravenna viso-in-aria e Fèsta) che vede l’inedita collaborazione tutta ravennate tra Gruppo Nanou (una delle realtà più interessanti della ricerca teatrale italiana) e OvO (duo di culto della scena indie noise rock e rumorista europea) e un palinsesto radiofonico parallelo curato da Radio Raheem, antenna culturale milanese tra le più innovative nate negli ultimi anni in Italia e content partner di questo Transmissions Waves, che verrà svelato nei prossimi giorni.

Il programma

venerdì 12

13.00 Radio Raheem X Transmissions [tbd]

21.00 OvO + Nanou | Canto Primo: MIASMA - ARSURA [opening] (IT)

22.00 Mamiffer (US)

sabato 13

13.00 Radio Raheem X Transmissions [tbd]

21.00 J.Zunz (MX)

22.00 San Leo (IT)

23.00 Deafkids (BR)

domenica 14

13.00 Radio Raheem X Transmissions [tbd]

21.00 Marta de Pascalis (IT)

22.00 Masma Dream World (US)