L'Orchestra di Hong Kong in tour nel ravennate: due concerti in programma

Tour ravennate per l'Orchestra Internazionale di Hong Kong che sarà protagonista prima all'Abbazia Valsenio (che per la prima volta ospiterà un'orchestra internazionale) poi a Sant'Apollinare a Ravenna. La NHKP Baroque Chamber Orchestra fondata nel 2022, è l'unica orchestra professionale di musica barocca a Hong Kong composta interamente da musicisti di Hong Kong. L'orchestra si concentra nel presentare solisti di alto livello e nel promuovere giovani talenti locali.

Domenica 21 luglio alle ore 18.30 nell’Abbazia di Valsenio la Hong Kong Baroque Chamber Orchestra eseguirà il Concerto per viola TWV 51 di Telemann con il violista Joseph Kam. Joseph Kam è stato la viola principale della Lansing Symphony Orchestra (USA), è anche un artista discografico attivo, la sua recente registrazione di musica da camera è stata pubblicata da Naxos Rights International Limited ed è anche attualmente direttore della Hong Kong Youth Symphony Orchestra.

La seconda parte del concerto è dedicata alle Stagioni di Vivaldi con la violinista Abbie Chan. Le Stagioni sono una delle opere più suonate al mondo, quattro concerti per violino e orchestra che descrivono lo scorrere delle stagioni metereologiche. I biglietti, al costo di 5 euro, sono disponibili su Vivaticket, mentre i biglietti rimanenti saranno disponibili il giorno del Concerto a partire dalle 17:30 presso la Basilica. I concerti a Casola Valsenio continueranno per l'ultima domenica di luglio presentando anche il violoncellista Enrico Mignani con musiche di Bach, Ligeti e Cassadò.

Martedì 23 luglio 2024 alle ore 21 l'Orchestra sarà presente nella Basilica di S. Apollinare Nuovo per il tradizionale Concerto dedicato a S. Apollinare, Patrono di Ravenna e dell’Emilia-Romagna. L'ingresso sarà gratuito. Il programma anche in questo caso è incentrato sulla musica barocca: la Sonata per violoncello n.1 di B. Marcello, il Concerto per clavicembalo n. 6 di Michel Corette, il Concerto per viola di G. P. Telemann, il Concerto per due violini di G. P. Telemann e il Concerto grosso op.6 di A. Corelli.

Dopo la serata del 23 luglio la musica a Ravenna continuerà con quattro appuntamenti presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense alle ore 19. Il 24 luglio un quartetto grandioso che eseguirà le Sonate a 4 di Rossini, il 30 luglio l’Ensemble Senior della prestigiosa Scuola Italiana d’Archi e per concludere il 29 e il 31 luglio con l'esecuzione integrale delle sonate e partite di J. S. Bach per violino solo di Paolo Tagliamento.