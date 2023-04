Tra lezioni e concerti torna il "Senio Drum Camp"

Indirizzo non disponibile

La coppia ravennate composta dal musicista Michele Soglia e dalla pedagogista Benedetta Landi, entrambi originari di Casola Valsenio, organizza dal 2021 una manifestazione che richiama batteristi da tutta Italia per una quattro giorni di full immersion nel mondo della musica. Giunto alla terza edizione, il Palazzuolo sul Senio Drum Camp prevede importanti novità. Oltre alle lezioni giornaliere con artisti del calibro di George Kollias, Sebastian Lanser e Federico Paulovich, che si terranno a Palazzuolo sul Senio (FI) dal 27 al 30 luglio, sono previsti quest'anno anche tre eventi serali aperti al pubblico. Giovedì 27 ci sarà la possibilità di assistere al concerto di due band imolesi/bolognesi: Random Effect e GranTorino. Venerdì 28 i musicisti potranno esibirsi nella Jam Session capitanata da Lorenzo Marani e Alessandro Quadalti. Infine, sabato 29, i batteristi potranno sfidarsi in una Drum Battle, ossia un concorso a premi per batteristi emergenti ed esordienti.