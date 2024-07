Rock made in Usa all'Hana-Bi con i The Detroit Cobras e i Crocodiles

Sulla spiaggia dell'Hana-Bi due serate dal respiro internazionale in salsa rock 'n' roll. Sul palco, venerdì 12 e martedì 16 luglio, due band americane affermate nell'ambito garage-rock. Venerdì 12 luglio (ore 21.30) ecco quindi, dal Michigan, The Detroit Cobras, che dopo la prematura scomparsa nel 2022 della loro frontwoman Rachel Nagy tornano sulle scene con un nuovo cantante, Marcus Durant. Martedì 16 luglio (ore 21.30) tocca invece ai californiani Crocodiles, tornati alla dimensione live dopo qualche anno di pausa. Ingresso sempre gratuito.



The Detroit Cobras, la leggendaria garage rock band del Michigan, torna in Italia con una nuova formazione. Orfani della loro frontwoman Rachel Nagy, prematuramente scomparsa a gennaio 2022, tornano sulle scene con un nuovo cantante, Marcus Durant. Pronti a esibirsi come sempre in brani inno per chi ama il rock che non fa stare fermi, sono i cattivi ragazzi che ti aspettano all’uscita della scuola di ballo: vestono pelle e tacchi, fumano mentre si passano furtivamente la fiaschetta. Meglio non averci a che fare troppo se non credete alla loro attitudine. Non hanno tempo per tutte quelle canzoni d’amore da piagnoni, non pensano troppo al decoro; pensano soltanto agli affari loro, si capiscono con un occhiolino e si fanno capire a gomitate nelle reni.

Per festeggiare i 20 anni di live sotto la tettoia, un ritorno perfetto fra le dune dell’Hana-Bi. San Diego, California. Brandon Welchez e Charles Rowell, stanchi e frustrati dalla mondanità e travolti dal senso di alienazione si trovano adolescenti a un raduno antifascista. Da lì in avanti le loro strade si incroceranno fino al 2008, anno di formazione dei Crocodiles, un concentrato di noize pop, psichedelia e new wave. Dopo una lunga pausa, i Crocodiles si sono finalmente riuniti ai Quiksilver Studios di St. Jean de Luz, in Francia, nell’autunno del 2021 per registrare il loro nuovo album “Upside Down In Heaven”. Nel tipico stile crocodilian, l’album passa da uno stile all’altro in modo coerente. Ci sono inni punk-pop, garage-rock mutante, fuzz-pop contagioso, pezzi per il dancefloor e persino death-rock hardcore. Le canzoni sono dirette, vanno dritte al sodo e lasciano l’ascoltatore assetato di saperne di più.