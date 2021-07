Tanta energia sul palco tra rock italiano e internazionale: torna Russi rock beer

Si riaccende l'arena dei giardini della Rocca con Russi Rock Beer. Quattro serate di musica rock divise in due settimane: 8-9 luglio e 15-16 luglio, a partire dalle 21.30. Sono gli Absolute Muse i primi protagonisti di Russi Rock Beer nella serata di giovedì 8 luglio con le inconfondibili atmosfere dei Muse. Venerdì 9 serata di rock italiano con i Barracuda, tributo a Ligabue, ma per la serata in scaletta anche brani di Vasco e Litfiba.

L'energia pura del punk rock dei Sunset Radio è la proposta di giovedì 15, con la band ravennate che porta il mix perfetto tra potenza e melodia. L'ultima tappa è quella del rock duro e puro: venerdì 16 luglio dal palco dell'arena si sprigiona tutta la carica dei Bon Scott Experience - Ac/Dc tribute band dedicata all'era di Bon Scott (1973/1980) L'ingresso è libero. Si potrà assistere ai concerti mettendosi a sedere nell'arena. Sarà predisposta anche un'area con tavoli e panche per mangiare.

