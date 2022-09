Concerti, spettacoli e prelibatezze alla Festa dell'Uva

Indirizzo non disponibile

Dal 21 al 27 settembre torna a San Pietro in Vincoli la Festa dell'Uva. In programma una settimana di eventi nella frazione ravennate per accompagnare questa sagra. Protagoniste sono le specialità gastronomiche della sagra: si possono gustare cappelletti al ragù, strozzapreti, salsiccia ai ferri, castrato, spiedini di pesce e molte altre bontà. Il tutto condito da uva e vino.

Largo a spettacoli e iniziative. Mercoledì 21 si parte con una camminata tra le vigne di campagna (ritrovo alle 19 in piazza Foro Boario), poi alle 21 al centro sportivo NewLife si svolge uno spettacolo di ballo e ginnastica. Giovedì 22 largo alle canzoni di Vasco Rossi con la cover band Colpa d'Algredo (ore 21), mentre venerdì si esibisce l'orchestra Vanessa Silvagni. Sabato ancora musica con l'orchestra Storia di Romangna, mentre nella palestra della scuola media si tiene il Torneo dell'Uva, competizione di volley.

Domenica 25 alle 15 si esibisce la Banda di Sarsina, alle 17 ci sono i Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo "Sganapino medico per forza", alle 17.30 lo show di ballo country con la scuola Wild Angels e le finali del Torneo dell'Uva. Alle 21 musica con l'orchestra Mirco Gramellini. Lunedì la musica continua con l'orchestra Patrizia Ceccarelli e martedì chiusura della festa con il Concerto di Romagna.