L'8 marzo con i 4Reasons e un contest di band al femminile al Piccadilly 

Quando Dal 08/03/2024 al 08/03/2024 Orario non disponibile

Nella serata di venerdì 8 marzo a partire dalle ore 21 al Piccadilly di Faenza, organizzato dalla Casa della Musica si svolgerà un concerto live della band dei 4Reasons. Il gruppo nasce dal desiderio di riproporre brani che hanno fatto la storia del pop dagli anni 80 in poi, arrangiati in chiave acustica.

I brani proposti sono stati scelti tra i pezzi storici del pop, tra cui Alanis Morissette, Simple Minds, Simply Red, Tina Turner, Ben Harper. La formazione è composta da Federica Placuzzi (voce), Giuseppe Rossignuolo (Chitarra acustica), Francesco Rossignuolo (batteria e cajon), Massimo "Clone" Clissa (basso).

È inoltre aperto un contest per artiste e band al femminile per esibirsi l'8 marzo al Piccadilly di Faenza, scrivendo per proporre la propria partecipazione, inserendo la biografia, link e contatti fino al 19 febbraio alla mail: segreteria@materialimusicali.it con la dicitura "8 marzo a Faenza".