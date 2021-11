Da Monna Lisa a Pigro: lo show acustico di Filippo Graziani fra i successi di papà Ivan

Indirizzo non disponibile

Sabato 20 novembre, dalle 21.30, il Teatro Socjale di Piangipane ospita un viaggio nel repertorio di Ivan Graziani, cantautore rock che ha scritto alcune delle più belle pagine della musica italiana, a cura del figlio Filippo che ne interpreterà le canzoni in versione acustica.

Il concerto è un viaggio intimo nelle canzoni e nel mondo del cantautore, visto dagli occhi del figlio Filippo Graziani che interpreterà, chitarra e voce, brani come Monna Lisa, Maledette malelingue, Pigro e tanti altri successi storici.

I biglietti già acquistati per lo spettacolo del 2020 rimangono validi per la presente data. Prezzo: 15 euro (ingresso riservato ai soci Arci). Come da tradizione, i mitici cappelletti del Socjale all'intervallo.