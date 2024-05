Una storia lunga oltre quarant'anni: festa dell'Adriatic Dixieland Jazz Band al Club Borion's

Mercoledì 22 maggio, al Club Borion’s M.S., nel circolo Il Portoncino, in via Portoncino 4, in occasione della rassegna “Parole e musica. Dedicato a …”, si esibirà l’Adriatic Dixieland Jazz Band di Cervia che festeggia 44 anni di jazz. La rassegna è promossa dal Club Borion’s M.S., con il patrocinio del Comune.

La serata inizierà alle 20 con la cena, mentre alle 21.30 si darà il via alla musica. L’ingresso è riservato ai soci, ma la tessera potrà essere acquistata all’ingresso al prezzo di 12 euro.

Il costo della serata è di 30 euro, comprensivo di menù degustazione con tortelli alle erbe, burro e salvia, rotolo di arrosto con patate al rosmarino, calice di vino, acqua e il dolcetto della tradizione alle 22.

Per le prenotazioni telefonare al 333.9588835 o scrivere a marioborioni50@gmail.com.