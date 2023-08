Un concerto per aiutare Salvatore: la beneficienza per sostenere il papà malato di Sla

Un mezzo attrezzato per Salvatore, per potersi spostare non solo per le terapie ma anche per la vita di famiglia. E’ l’obiettivo della serata di beneficenza organizzata per venerdì 1 settembre, alle ore 21.00 presso la chiesa di San Rocco da FabiOnlus, Amare Ravenna e Parrocchia di San Rocco, promossa e sostenuta dai Consiglieri comunali Fabio Bazzocchi, Chiara Francesconi e Daniele Perini. La serata vuole dare un concreto sostegno a Salvatore, affetto da Sla, e alla sua famiglia.

La serata benefica vedrà protagonista il pianista Domenico Bevilacqua. Laureato con lode e menzione di merito al Conservatorio di Ravenna, vincitore di diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali e già orchestrale nella sezione delle tastiere dell’ultimo concerto dell’orchestra Cherubini diretta dal Maestro Muti, si esibirà in un concerto dal programma classico – romantico, attingendo dalle pagine più belle del repertorio pianistico dell’800. La serata, con ingresso a offerta libera, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare all’acquisto di un mezzo attrezzato per Salvatore e la sua bella famiglia.