Concerto al parco della banda "Venturi" per la Giornata delle forze armate

Indirizzo non disponibile

Domenica 7 novembre, al Parco Giulio Cavina dalle ore 10.00, il Comune di Casola Valsenio ricorderà e onorerà i caduti che hanno combattuto per l’unità e la libertà dell’Italia in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. In programma il concerto del Corpo Bandistico “G. Venturi”, l’intervento del sindaco di Casola Valsenio Giorgio Sagrini e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.