A Bagnara concerto all'alba per il festival In mezzo scorre il Fiume

Tocca anche il ravennate il festival "In mezzo scorre il Fiume", percorsi fra arte, musica e natura, diretto da Luisa Cottifogli. Domenica 7 alle 5.30 a Bagnara di Romagna (Prati di Sant’Andrea, via Lunga 2/a, incrocio via Fossette) prende avvio la suggestiva sezione dei Concerti ed eventi all'alba, con Rumì, viaggio all'alba in una Romagna antica, progetto immaginifico che l’autrice Luisa Cottifogli, cantante dalla voce straordinaria, porta assieme alla chitarra e live electronics di Gabriele Bombardini agli scavi medievali di Bagnara di Romagna, dove, alla fine del concerto, è prevista anche una visita archeologica a cura dell’archeologo Massimo Molinari, che ha condotto gli scavi dal 2005 al 2021 in varie campagne di scavo archeologico al recupero di Bagnara antica.

Rumì è un concerto che unisce magicamente suoni contemporanei e parole di un mondo passato. Lo spettacolo è la versione live dell’omonimo album di Luisa Cottifogli, uscito nel 2006 per la Forrest Hill Records con la preziosa collaborazione di Leo Z (Leo De Bernardini). I testi dei brani di Rumì, in dialetto romagnolo, sono tratti dal repertorio poetico dei primi del ‘900 (Nettore Neri, Lino Guerra) e da un repertorio tradizionale di ninnananne, filastrocche, dirindine, canti di lavoro che la Cottifogli ha conosciuto grazie all’opera etnomusicologico-letteraria di Giuseppe Bellosi. L’album ha avuto la nomination al “Premio Tenco” (secondo tra i cinque migliori album etnici) e il progetto è stato insignito del “Premio Imola in Musica”.