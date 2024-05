Italo-disco rivisitata, modern funk e nu boogie: a Marina di Ravenna il sound di Alex Fernet

La nuova stagione live del bagno Hana-Bi prosegue sabato 1° giugno alle 21.30 con il concerto di Alex Fernet, seguito dal Broccoli Party con vari dj set. Alex Fernet è un musicista originario di Bassano del Grappa. Inizia a suonare la chitarra all’età di sei anni e da allora la musica ha accompagnato tutta la sua vita, dal tempo libero alla professione, dagli studi fino al lavoro presso un negozio di dischi.

Dai diciotto anni in poi prende parte alle più disparate e disperate formazioni - nel ruolo di cantante, chitarrista, tastierista e bassista - con le quali si è esibito dal vivo in Italia e all'estero per più di duecento volte. Nel 2020 intraprende il suo progetto solistico, che debutta ufficialmente il 3 settembre 2021 con la pubblicazione del singolo d’esordio "1 2 3 Stella". Una canzone di stampo modern funk/nu boogie che anticipa le sonorità del suo primo album, “Lucidanotte”, uscito ad aprile 2023.

Alex Fernet si presenta dunque con un album che entra in controsterzo per prendere una nuova traiettoria nel circuito della musica italiana. Brani in italiano, in inglese una italo-disco mai nostalgica, ma semmai rivitalizzata e sparata lontano nel futuro, modern funk, nu boogie, provincia metropolitana, scheletri di discoteche vibranti nella nebbia, notti lucide di freddo padano. Ingresso libero.