Un concerto per gli ‘Angeli del Fango’: sul palco Nomadi, Modena City Ramblers e Mirko Casadei

È la festa della gente di Romagna, di una grande comunità che si ritrova, una occasione per incontrarsi, ballare e stare insieme e celebrare, con orgoglio, la ripartenza di un territorio, dopo l’alluvione. L'appuntamento, promosso dall'amministrazione di Faenza, è l'occasione per un ‘ringraziamento collettivo’ alle migliaia di persone, faentini e provenienti da tutta Italia, che hanno contribuito in maniera decisiva a liberare le città colpite da acqua e fango: il sistema di Protezione civile nazionale e regionale, gli organi dello Stato, le associazioni e il movimento spontaneo dei cosiddetti "Angeli del fango".

Sarà la musica a parlare con i tanti artisti che, il 22 settembre, grazie alla collaborazione dell’organizzazione di Balamondo, hanno scelto di mettere le proprie canzoni a disposizione di tutti. L’invito è stato accolto da 3 gruppi strettamente legati alla cultura musicale della nostra regione, i Nomadi, i Modena City Ramblers e la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra che, insieme a ospiti come Zibba e Metallurgica Viganò, si esibiranno gratuitamente per ringraziare il volontariato straordinario degli “Angeli del Fango” e per ricordare che molte ferite aperte e tanti danni subiti aspettano ancora gli aiuti necessari.

Il concerto sarà preceduto, nel pomeriggio, da un momento istituzionale di ringraziamento presso il municipio al quale sono invitate tutte le strutture operative di Protezione civile che si sono alternate a Faenza durante l'emergenza. Dalle 19, in Piazza della Libertà, i Rioni di Faenza allestiranno un punto di ristoro e, dalle 20.30 sino alle 24.00 spazio alla musica. La serata sarà presenta da Maria Pia Timo.

Nessun biglietto di ingresso in una piazza aperta, solo alcune urne per chi, liberamente, volesse lasciare una offerta che verrà devoluta ad Emergency per il sostegno alle famiglie alluvionate.