Musica e vocalizzi: per il Ravenna Jazz in scena l'Anonima Armonisti

Sabato 4 maggio il festival Ravenna Jazz proporrà il primo dei concerti della sezione “Ravenna 51° Jazz Club”, ambientati nelle piccole sale del circondario ravennate. Si inizia dal Cisim di Lido Adriano, che alle ore 21:30 ospiterà il settetto vocale a cappella Anonima Armonisti, con le voci di Alien Dee, Lorenzo Arduini, Davide “Daev” Fusaro, Alessandro Gnolfo, Sergio Lo Gatto, Claudio Mirone e Fernando Tofani. Biglietti: intero euro 15; ridotto 13.

L’Anonima Armonisti è un complesso vocale a cappella che, con l’inserimento in organico di Alien Dee, ha portato su una nuova dimensione il canto armonizzato a più voci, totalmente privo di accompagnamento strumentale, mettendolo in contatto con il beatboxing. In attività dal 2003, l’Anonima Armonisti mostra un deciso ecumenismo stilistico: dalla musica leggera al rock e al canto popolare, dai brani vintage ai più recenti successi pop. Il marchio di fabbrica si trova negli arrangiamenti, esclusivamente originali e frutto di un lavoro collettivo.

Con due album all’attivo, la formazione si è sempre concentrata prevalentemente sull’attività live, con performance che sono intrattenimento puro, spettacoli in cui l’esecuzione musicale impeccabile si sdrammatizza in un divertissement ironico e talvolta goliardico. La caratura vocale e le capacità sceniche della band sono state il passaporto per apparire anche in importanti programmi televisivi: Miss Italia 2010 (Rai Uno), Maurizio Costanzo Show (Canale 5), Niente di Personale (La7), Uno Mattina (Rai Uno), La Botola (Rai Uno), Stella (Sky Canale 109). Dal 2010, inoltre, l’Anonima Armonisti organizza il VokalFest, raduno di musica corale.

Ingressi al Cisim: intero € 15, ridotto 13. Abbonamenti-carnet biglietti alle 8 serate nei club (4-5-6-7-8-10-11-12 maggio): card1 € 72 (promozione riservata ai primi dieci abbonati); card2 € 88 (prenotazione obbligatoria entro il 4 maggio). Indirizzi e prevendite: Cisim, Viale G. Parini 48, Lido Adriano. Biglietteria serale dalle ore 20, tel. 389 6697082. Informazioni e prenotazioni telefoniche: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it. Prevendita on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.