Appino torna in tour con "Le Vecchie Maniere" e fa tappa a Marina di Ravenna

Ha annunciato la sua presenza a Marina di Ravenna Andrea Appino, conosciuto semplicemente come Appino, che si esibirà in duo acustico al Woodstock Beach Festival organizzato dal Finisterre. Il cantautore e chitarrista toscano, frontman dei The Zen Circus, sarà sulla spiaggia del festival ravennate il 16 agosto alle 22. L'ingresso è libero.

Quella di Marina di Ravenna è una delle tappe dell'estate 2024 di Appino che torna dal vivo con "Le Vecchie Maniere Tour", dal nome dal suo ultimo brano, pubblicato a maggio 2024. Da sempre legato al mondo della musica indipendente, Appino, con i The Zen Circus, ha ricevuto al Mei di Faenza anche il “Premio PIMI”, riservato all’artista indipendente dell’anno. Una celebrazione avvenuta nel 2018 a vent'anni esatti dalla pubblicazione del primo album "About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen".

Appino sarà quindi uno dei protagonisti del Woodstock Beach Festival, nato per festeggiare i 50 anni dal celebre festival di Woodstock, che si svolge dal 2019 nella location della spiaggia del Finisterre e ospita artisti di diversi generi musicali: oltre alla musica live, si svolgono dj set, esposizioni d’arte e laboratori.