Al Bronson torna protagonista il rock italiano con i Bachi da Pietra e The Manifesto

Il Bronson propone una nuova serata dedicata al rock italiano, ospitando sabato 20 gennaio, alle 21.30, i Bachi da Pietra, che proporranno i loro brani e il nuovo lavoro "Accetta & Continua", uscito nel novembre scorso. La serata sarà aperta dal gruppo romagnolo The Manifesto, con il loro nuovo album "Season of Miranda". L'appuntamento è nella sede del Bronson, in via Cella 50 a Madonna dell'Albero. L'ingresso, in prevendita, costa 12 euro mentre alla porta 15 euro.

Banchi da Pietra

"Accetta & Continua" è l'ottavo album del gruppo e segna un’altra pietra miliare nel percorso evolutivo che fin dagli esordi caratterizza la band, unica e non catalogabile nel panorama del rock italiano degli ultimi vent’anni. Una discografia che traccia ormai una saga multiforme ma coerente, dall’estetica precisa e spesso spietata. Dei Bachi da Pietra fanno parte Giovanni Succi (ex Madrigali Magri, a oggi attivo anche con il progetto solista), Bruno Dorella (ex Wolfango, attualmente Ronin, Sigillum S e OvO) e, dal 2021, Marcello Batelli (ex Il Teatro Degli Orrori, attualmente Non Voglio Che Clara). La loro discografia, partita da "Tornare nella Terra" del 2005, conta anche un live, due ep e varie collaborazioni.

The Manifesto

I The Manifesto sono un trio di Ravenna nato nel 2018 per opera di Massimiliano Gardini (ex Yesterday Will Be Great e Kisses From Mars) alla chitarra e voce, Michele Morandi (ex Brazil) al basso e voce, e Igor Orizzonte alla batteria. Nel 2019 pubblicano l’album d’esordio "Maximilien" per Blooms Recordings. Il loro nuovo album Season of Miranda (autoproduzione) è uscito nell'autunno scorso.