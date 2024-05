Al Bronson il nuovo album dei Bell Witch: un'unica traccia di 83 minuti

Arrivano a Ravenna i Bell Witch. Mercoledì 15 maggio alle 21.30 il duo fondato da Adrian Guerra e Dylan Desmond sarà al Bronson alle ore 21. I Bell Witch hanno costruito in pochi anni una musica dalla bellezza malinconica, unendo l’orrorifico con il poetico in una serie di composizioni estese, solenni e suggestive. Dagli esordi fino al capolavoro “Mirror Reaper” e oltre, quella dei Bell Witch è una nuova evoluzione per il doom-metal.

Hanno coniato una poetica della malinconia che unisce il lugubre con il commovente, sfruttando le proporzioni colossali delle loro lente composizioni. Presentano il loro nuovo album "The Clandestine Gate", una traccia unica da 83 minuti, una composizione che pulsa e respira per un lasso di tempo filmico.

In apertura The Keening, il progetto solista di Rebecca Vernon (ex SubRosa), tesse una rete di lussureggianti orchestrazioni, sensibilità goth americana e ballad per omicidi sullo sfondo di un folk oscuro e scintillante.

Per il loro nuovo album, The Clandestine Gate, il bassista Dylan Desmond e il batterista Jesse Shreibman hanno fatto esplodere i limiti dei Bell Witch. Come l'apprezzato Mirror Reaper del 2017, The Clandestine Gate è un singolo brano di 83 minuti - una composizione che pulsa e respira su un arco temporale cinematografico. Costituisce il primo capitolo di un trittico di album longform, chiamato collettivamente Future's Shadow.

Aprirà la serata The Keening, il progetto musicale solista di Rebecca Vernon - tesse una rete di orchestrazione lussureggiante, sensibilità gotica americana e ballate di omicidio invernale sullo sfondo di un folk oscuro e scintillante. La precedente band della Vernon, i SubRosa, riecheggia nel doom da camera di The Keening, che scorre con flauto, archi, arpa, corno francese, pianoforte, organo e dulcimer a martello. Abbondano le incursioni ultramelodiche in paludi infestate, pozzi senza fine, crimini segreti, gabbie gioiello e la non invidiabile maledizione di essere testimoni di un omicidio. Per quanto possa sembrare oscuro, c'è sempre una luce alla fine del tunnel.

Rebecca Vernon è stata proprietaria, cantante, chitarrista e autrice principale degli acclamati SubRosa di Salt Lake City. Nel 2018 ha chiuso quel progetto durato 13 anni per concentrarsi sui Keening. Il celebre “Engine-ear” e bassista Billy Anderson ha collaborato con Vernon e il batterista dei Witch Mountain Nathan Carson come co-produttori alla registrazione dell'album. Una schiera dei migliori session man di Portland ha prestato il proprio talento all'album, tra cui Andrea Morgan degli Exulansis al violino. Anderson, Carson, Morgan e il chitarrista Christy Cather (Ludicra, Ails) formano il nucleo della nuova backing band di Vernon.

Ingresso 22 euro in cassa, 18 euro in prevendita su Dice.