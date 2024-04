I giovani pianisti allievi del maestro Minguzzi in concerto per beneficenza 

Ritorna domenica 14 aprile “AscoltiAMO”, concerto per pianoforte con finalità benefiche proposto dal Lions Club presso la Sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo.

Come lo scorso anno, protagonisti del concerto, in programma alle 10.30, saranno i giovani allievi del maestro Mauro Minguzzi che da oltre 35 anni si dedica all’insegnamento del pianoforte a ragazze e ragazzi, oltre a tenere corsi di perfezionamento per pianisti già diplomati.

I giovanissimi e talentuosi artisti Andrea Melandri, Lorenzo Missiroli, Matteo Bragonzoni, Alessandro Koebler, Federico Segurini, Domenico Bevilacqua, Sofia Donato e David Anthony Borisov si esibiranno suonando musiche di Rachmaninov, Chopin, Beethoven, Prokofiev, Granados e Brahms.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Bagnacavallo, viene realizzato con la collaborazione della Scuola di musica Malerbi di Lugo. L’ingresso sarà a offerta libera: il ricavato verrà utilizzato dal Lions Club Bagnacavallo per attività benefiche nell’ambito del territorio. Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.