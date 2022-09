Un concerto benefico per la disabilità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

La Teachers’ Band, gruppo musicale formato da docenti della provincia di Ravenna, presta il proprio operato per ragioni benefiche e per la promozione nelle giovani generazioni dello studio della musica come strumento promotore di empatia e socialità. I teachers si esibiranno il 17 Settembre alle 16.30 presso il Parco Teodorico negli spazi antistanti al Ristoro Teodorico, un contesto formativo gestito da Cooperativa San Vitale e rivolto a giovani con disabilità che si specializzano in attività lavorative legate alla gestione di un bar e alla piccola ristorazione, nell’occasione si raccoglieranno fondi per l’associazione “Accordiabili”. Ci sono sogni che vibrano forte, oltre ogni ostacolo, come quello di poter suonare uno strumento musicale, anche se il corpo ha funzioni compromesse da una disabilità o una patologia. L’associazione pugliese "Accordiabili", presieduta dal maestro Vincenzo Deluci, da dieci anni cerca di esaudire quel sogno, con l'apporto di un team di tecnici creativi e volontari (team Emotion) che trasformano e riadattano, gratuitamente, gli strumenti alle particolari esigenze di chi ne ha fatto richiesta.

E’ giunto però il momento di una nuova sfida: consentire di approcciarsi alla musica anche alle persone con disabilità che non possono suonare nessuno strumento musicale classico, neanche se modificato. Pertanto l’associazione AccordiAbili punta a raccogliere fondi per realizzare nuovi M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter), lo strumento musicale inclusivo e innovativo sviluppato dal team Emotion per chi ha limitate capacità motorie non compensabili attraverso l’adattamento di strumenti convenzionali. Uno strumento ibrido (analogico ed elettronico) realizzato da AccordiAbili, che potrà essere programmato e personalizzato, permettendo al fruitore di suonare grazie ai comandi attuati con il movimento del capo e con un semplice soffio. M.U.S.A. utilizza infatti una comune cannuccia per alimenti, intercambiabile, che agisce come leva di comando dello strumento. Tanti artisti di valore hanno voluto sostenere la campagna: Caparezza, Paolo Fresu, Peppe Servillo; i musicisti Roy Paci, Paolo Daniele, Camillo Pace e Gianfranco Masi; gli attori: Antonio Stornaiolo, Dante Marmone, Fabio Tinella, Mauro Pulpito, Tiziana Schiavarelli e Uccio De Santis; il giornalista del TG2 Daniele Rotondo e il pittore Lorenzo Maria Bottari.

Contatto Facebook: Teachers’ Band Ravenna