La Teachers' band in concerto per raccogliere fondi a favore dell'oratorio

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Venerdì 30 settembre 2022 alle ore 21:15 la Teachers' band suonerà presso la Parrocchia di San Simone e Giuda a Ravenna nell'ambito della sesta sagra salesiana. Il gruppo musicale è nato circa 20 anni fa ed è formato da docenti della provincia di Ravenna che presta il proprio operato per ragioni benefiche e per la promozione nelle giovani generazioni dello studio della musica come strumento promotore di empatia e socialità.

L'organico attuale si compone di una ventina di elementi, in larga parte docenti di istituti scolastici del Ravennate: Montanari (Claudio Bondi, trombone; Luca Lanciotti, chitarra; Massimo Luotto, chitarra; Rossano Novelli, basso; Mauro Vergimigli, sax alto; Silvia Ricci Lucchi, tastiere), Don Minzoni (Franco Emaldi, tromba; Luca Loreta, percussioni), Damiano (Luca Dalpozzo, tromba), Baccarini di Russi (Annibale Guarini, sax tenore e oboe); istituto comprensivo 2 di Cervia (Alessandro Maestri, voce). Affiancano i teachers la cantante Vanessa Vaccari, il batterista Lorenzo Guardigli, Lorenzo Novelli al sax baritono, Federica Paoli al sax alto, Ivan Brosio al sax tenore, Oscar Puntiroli e Fausto Civenni alla tromba.

Il repertorio della Band attraversa vari generi musicali, con brani di Stevie Wonder, Blues Brothers, Tina Turner, Earth Wind and Fire, Frank Sinatra, Diana Ross, Tom Jones e tanti altri. Ormai amici della sagra salesiana da anni, il 30 settembre i teachers si esibiranno gratuitamente affinché tutto il ricavato venga destinato ai servizi che l'oratorio dedica ai giovani.