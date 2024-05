Per il concerto dell'Europa la Faenza Sarti Big Band suona con la "gemella" tedesca 

Sabato 11 maggio alle 18.30 al Teatro comunale Masini in Faenza, nell’ambito della Rassegna Settimana dell’Europa – Faenza 2024, è in programma il Concerto per l’Europa 2024. La Rassegna è organizzata da Comune di Faenza, Unione della Romagna Faentina, Scuola comunale di Musica Sarti, Biblioteca comunale, Associazione Gemellaggi Faenza, AEDE, MFE e GFE Faenza, Libera Università per gli Adulti APS, PiGreco,Prometeo, Pro Loco Faenza, Semi di in-tercultura Aps, Istituto Oriani, Istituto comprensivo Carchidio Strocchi.

Sul palco saliranno la Faenza Sarti Big Band con i colleghi tedeschi della Big Band di Schwäbisch Gmünd. I giovani musicisti della Germania saranno ufficialmene ricevuti in Municipio dal Vicesindaco sabato 11 maggio alle ore 10.30. L’Assessore ai Gemellaggi darà il salute istituzionale all’inizio del concerto. Il significato del concerto è l’incontro attraverso il linguaggio della musica.

Le due Big Band si reincontrano e si fondono per presentare un viaggio attraverso musiche che abbracciano quasi un secolo dell’esperienza musicale afroamericana, un terreno aperto, fertile e permeabile dove gli scambi e le mescolanze di tutto il mondo hanno piena cittadinanza.

Programma del concerto

Saluti delle Autorità e a seguire:

Opus four (Charles Mingus)

Song with orange (Charles Mingus)

Duke Ellington sound of love (Charles Mingus)

Jelly Roll (Charles Mingus)

Better get hit in your soul (Charles Mingus)

Act your age (Gordon Goodwin)

You'd be so nice to come home (Cole Porter)

Change is good (Gordon Goodwin)

Trinita (Mark Taylor)

Give it you got (Chuck Mangione)

Back lash (Donald Pickett)

Inno alla gioia (L.V.Beethoven)