Concerto brillante per il ritorno de LaCorelli a Casola Valsenio

LaCorelli dedica un nuovo concerto al pubblico di Casola Valsenio. In arrivo martedì 11 ottobre alle ore 21 presso la Sala G. Spadolini dei Vecchi Magazzini di Via Fondazza, "Jazz Suites", diretto da Jacopo Rivani ed eseguito dall'Ensemble Tempo Primo dell'Orchestra Corelli.

Il programma del concerto è una trascrizione cameristica realizzata da Damiano Drei e tratta dalla "Suite for Variety Orchestra" di Dmitrij Shostakovich, in coproduzione con l'Orchestra Filarmonica Italiana.

Tra i più importanti compositori di scuola russa e, più in generale, della musica del Novecento, Shostakovich, mostrò sempre un forte interesse per tutti i generi musicali, e tra questi il jazz, che letteralmente adorava.

Nella sua trascrizione per piccolo ensemble, Damiano Drei è riuscito ad adattare la suite originale del compositore mantenendone intatte le idee timbriche e amplificando al tempo stesso il ruolo solistico di ogni strumento, con un'ottima resa per la dimensione cameristica. La Suite, in questo modo, esce dalla dimensione orchestrale classica per essere adattata ad un contesto più intimo e vicino al pubblico.

Con questa produzione LaCorelli conferma la sua apertura a nuove e prestigiose partnership artistiche in vista di una Stagione concertistica di ampio respiro, che porterà l'Orchestra Corelli e i suoi Ensemble ad esibirsi in contesti di prim'ordine del panorama nazionale.

L'appuntamento con "Jazz Suites" è per martedì 11 ottobre alle ore 21 presso la Sala G. Spadolini dei Vecchi Magazzini di Via Fondazza.

Biglietti: intero 10 €, ridotto under-25 5 €, under-12 e disabili: ingresso gratuito.

Per info: www.lacorelli.it; info@lacorelli.it; biglietteria@lacorelli.it, +39.339 6249299.