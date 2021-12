Il concerto di Capodanno è sold-out: "Sarà trasmesso online per dare a tutti la possibilità di partecipare"

Sono andati esauriti in pochissimi giorni i biglietti per il concerto di Capodanno di Emmanuel Djob & Gospel Reunion, evento gratuito in programma il 1° gennaio alle 18 al Teatro Alighieri di Ravenna. Ha richiamato l'interesse di tanti appassionati l’evento di saluto al nuovo anno organizzato del Comune di Ravenna con la direzione artistica di Francesco Plazzi di Spiagge Soul.

Il concerto, tuttavia, sarà visibile anche on line sul sito di Ravenna Festival e sui canali social di Ravenna Tourism. “La decisione di trasmettere anche on line era già stata programmata proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare al concerto di inizio anno dal palcoscenico dello splendido Teatro Alighieri – afferma l’assessore al Turismo Giacomo Costantini –. Un’occasione anche per baristi, ristoratori e albergatori di sintonizzare i propri schermi e dispositivi condividendo col proprio staff e clientela il saluto al nuovo anno, con la forza prorompente del Gospel di Ravenna Christmas Soul”.