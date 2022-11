Il concerto di Capodanno in piazza con il gospel di Brent Jones & T.P. Mobb

Sabato 31 dicembre, la grande festa di Capodanno in Piazza del Popolo a Ravenna sarà accompagnata dalla musica di Brent Jones & T.P. Mobb. Live a ingresso gratuito a partire dalle 23 per festeggiare lo scoccare della mezzanotte e l'arrivo del 2023.

Produttore, musicista e maestro di coro che vanta numerose nominations ai Grammy e agli Stellar Awards, cantante e autore di straordinario talento. Con il suo gruppo urbano Brent Jones & T.P. Mobb ha posto le basi per Kirk Franklin e il gospel contemporaneo. Il nuovo album dell’artista JDI Brent Jones “Nothing Else Matters” è l’atteso seguito di “Open Your Mouth and Say Something”, che è stato in cima alle classifiche di Billboard per oltre 54 settimane, ottenendo ampi consensi dalla critica e numerose nomination ai premi, tra cui il Dove Award 2019 e lo Stellar Award 2019.

Originario della California, Jones ha avuto l’opportunità di produrre diversi progetti, dirigere molti cori di talento e assistere centinaia di pubblici, creandosi il proprio spazio nell’industria della musica gospel USA con il suo gruppo, il T.P. (Lode totale) Mobb. Conosciuti per le loro influenze hip-hop e per i loro ritmi elettrizzanti, i T.P. Mobb sono stati in grado di ispirare non solo i giovani alla ricerca di un’espressione cristiana unica, ma anche persone di tutte le età che amano la buona musica con un messaggio eccitante ed edificante.