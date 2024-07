Il Cicci Quartet protagonista alla rassegna rock di Brisighella

La rassegna rock dell'Oasi di Brisighella in Via Pideura, realizzata in collaborazione con la Casa della Musica, chiude la sua prima parte di stagione venerdi il 26 luglio con il ritorno del grande pop italiano con il Cicci Quartet.

Una serata di grande rock all'italiana tra Vasco Rossi, Zucchero, Ivan Graziani e tanti altri, del grande chitarrista rock del Gallo Team Cristian Cicci Bagnoli. Il Cristian Cicci Bagnoli Quartet, formato da Cristian Cicci Bagnoli, uno dei migliori chitarristi rock in circolazione, Tommy Graziani, figlio del grande Ivan alla batteria, Marco Dirani al basso, (già con Annalisa) e Mecco Guidi alle tastiere (gia' con Cesare Cremonini) si esibira' dal vivo per l'unica data estiva nel Ravennate.

Il concerto inizia dalle ore 21 con cena dalle ore 19.30 in collaborazione con la Casa della Musica. Per prenotare: 331 8723447 e 349.4461825.