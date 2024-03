Da Strauss a Bizet: clarinetto protagonista del concerto organizzato dagli Amici di Viale Baracca

Giovedì 4 aprile 2024 alle ore 18, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna ospita una serata musicale a cura degli Amici di Viale Baracca. Un quartetto di clarinetti composto da Francesco Franco, Migena Lleshi, Arcangelo Pinto, Leonardo Rossi, allievi del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi di Ravenna, eseguirà brani di Johan Strauss, Béla Bartók, George Bizet, George Gerschwin, Glenn Miller e Clare Grundman.



Amici di Viale Baracca è un'associazione nata nel 2019 da un gruppo di amici che condividevano la passione per l'opera e per la musica classica in generale. L'obiettivo principale è quello di diffondere la conoscenza della musica classica in ogni suo aspetto, organizzando periodicamente conferenze e incontri con musicologi e uscite verso i maggiori Teatri italiani. Promuovono le attività dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi di Ravenna, organizzando annualmente un premio per i migliori allievi ma anche presentando gli stessi durante serate di interesse istituzionale e privato.

Programma della serata

Johann Strauss, Pizzicato Polka (1869)

George Bizet, Aragonaise dalla Suite di Carmen (1875)

Bela Barto?k, Romanian Folk Dances (1915)

George Gershwin, Oh, Lady Be Good! (1924)

George Gershwin, The Man I Love (1924)

George Gershwin, Summertime (1935)

Glenn Miller, Moonlight Serenade (1939)

Clare Grundman, Bagatelle for four Bb Clarinets (1950)

Erroll Garner, Misty (1955)

Clare Grundman, Caprice for Clarinets (1961)

Giora Feidman, The Klezmer's Freilach (1970)



L’evento sarà l’occasione per visitare la mostra In suspensus. Carlo Benvenuto, Enrico Cattaneo, Elena Modorati, che proseguirà ancora per qualche giorno, fino al 7 aprile 2024.



Ingresso libero. Informazioni: info@sabeperlarte.org | www.sabeperlarte.org.