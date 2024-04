Sound tropicali e afrobeat con la musica dei Cucoma Combo

Ritmi tropical, afrobeat e cumbia per il prossimo appuntamento al Lupo 340 di Milano Marittima. Domenica 5 maggio, alle 18.30, in programma il concerto dei Cucoma Combo, formazioen capitanata da Marco Zanotti, visionario agitatore culturale già fondatore di Classica Orchestra Afrobeat, membro di Del Barrio, Cumbia Poder e del duo con il griot Jabel Kanuteh, nonche? traduttore italiano della biografia di Fela Kuti e assiduo collaboratore di compagnie di teatro e di danza contemporanea.

Con lui ci sono Fabio Mina (Markus Stockhausen, Vinicio Capossela) ai flauti, al sax e a numerosi strumenti etnici, come danmoi e gaita colombiana, Marcello Detti (Supermarket, Slavi bravissime persone) al trombone, bombardino e conchiglie, Martina Fadda (Wunder Tandem, Ou) alla voce, tastiere e percussioni, Daniel Corbelli (Rubiconians, Focaccioni Killah) alle chitarre e Andrea Taravelli (Cheryl Porter, Fabio Concato) al basso.

L’album d’esordio Cucoma Combo è stato pubblicato in vinile dalla Black Sweat nel 2019, attualmente è in preparazione il secondo alcum, anticipato dal singolo Di' qualcosa (2024), un brano firmato da Corbelli insieme a Valeria Nasci dal sapore caraibico che esorta gli artisti all’impegno e al coinvolgimento sociale. Alcuni festival a cui la band ha partecipato in questi ultimi anni: Beaches Brew, CreativAfrica, Spiagge Soul, MeaJazz (PT), Zuma, Mandrea, Arena delle balle di Paglia, I Denti Mancanti, Fiesta Global, Momu, sNodi.

L'ingresso è libero. La cucina aperta nelle sere di concerto; per informazioni e prenotazioni: 345.6638289 - Via XXVII Traversa - Arenile, 340, a Cervia; info@lupo340.com lupo340.