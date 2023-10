Il live da solista di Dan Stuart riapre la stagione degli eventi al Cisim

Il centro culturale Cisim di Lido Adriano riapre le porte per la stagione 2023/24 in una nuova forma. Da quest’anno, infatti, non sarà più necessaria la tessera per accedere allo spazio. Primo evento del nuovo anno sarà il concerto in solo di Dan Stuart che vede il su ritorno in Italia dopo oltre 4 anni di assenza. Appuntamento domenica 8 ottobre dalle 21.00.

Stuart è il fondatore dei Green on Red e uno degli artefici del movimento Paisley Underground che spopolò nella California dei primi anni '80, grazie a band come The Dream Syndicate, The Long Ryders, The Bangles, Thin White Rope e Mazzy Star, oltre ai sopracitati GoR.

Dan Stuart ripercorrerà in parole e musica la sua carriera solista e con i Green on Red attingendo dal suo vasto songbook per uno show solista intimistico, che coinvolgerà anche gli episodi letterari della sua attuale carriera di scrittore e della pubblicazione del suo ultimo romanzo Marlowe’s Revenge.

Provocatorio, mai banale, sopraffino autore di grandi canzoni e amante del mito americano, Dan Stuart è un’autentica leggenda della musica degli ultimi 40 anni. Ingresso unico 8 euro.