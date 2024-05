Trent'anni di carriera da cantastorie: alla Torraccia il concerto di Daniele Silvestri

Arriva il momento di Daniele Silvestri al festival Romagna in Fiore. Domenica 26 maggio l'area della Torraccia ospita il cantautore che si esibisce con "Il cantastorie recidivo", uno spettacolo che ripercorre i 30 anni di carriera del famoso cantautore.

Un anno dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna, Ravenna Festival dedica parte della programmazione della sua 35esima edizione ad alcuni dei territori più colpiti, con una serie di concerti gratuiti per scoprire quei territori ed esaltarne lo spirito di resilienza.

Romagna in fiore è una speciale rassegna diffusa, con concerti pomeridiani senza imponenti palcoscenici o luci artificiali, in spazi all’aperto dal grande valore paesaggistico e storico raggiungibili a piedi o in bicicletta.

L'area della Torraccia (tra Classe e Lido di Dante) è terreno di C.A.B. TER.RA., cooperativa agricola che ha generosamente salvato la città dall’avanzata delle acque immolando ettari di terreni da coltura per far defluire la piena.