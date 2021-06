Live elettrizzante sulla spiaggia con la musica di Danny Metal

Venerdì 2 luglio è in programma una grande serata di musica e spettacolo al bagno Oasi Beach di Casalborsetti. Protagonisti sono il musicista e youtuber Danny Metal con la sua band, la giornalista sportiva Vera Spadini e Rocker Tv.

Youtuber da 16 milioni di visualizzazioni, Danny Metal è diventato celebre sul web per aver coverizzato in chiave metal le hit popolari di artisti e cantanti italiani. Riuscito a portare il metal nelle case di chi non lo conosceva attraverso anche radio nazionali. Attraverso collaborazioni con artisti del calibro di Marco Masini e Francesco Gabbani, ha calcato i palchi di tutta Italia dal 2016 condividendo anche il palco con Fedez e J-Ax all'Home Festival fino ad esibirsi alla Budokan Arena di Tokyo. Ritorna dal vivo dopo un anno e mezzo per uno show all'insegna del party, Rock e Heavy.

Ad accompagnare Danny Metal la giornalista sportiva di Sky e volto della Moto Gp, Vera Spadini assieme a Rocker Tv. Ingresso libero.