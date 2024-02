Dantone e Farolfi con gli archi dell'ensemble "Giuseppe Sarti" protagonisti al Mic

Domenica 10 marzo alle 11.15 torna l'appuntamento con i Matinées Musicali al Mic (Museo internazionale della ceramica) di Faenza con la direzione artistica di Emilia Romagna Festival, per un concerto con il noto clavicembalista e direttore d'orchestra Ottavio Dantone insieme a Marco Farolfi al fortepiano e l’Ensemble d’archi “Giuseppe Sarti”, diretto da Paolo Zinzani, per un viaggio nel repertorio barocco, caratteristico della cittadina romagnola.

Il programma presentato è centrato sul recupero del patrimonio musicale del territorio, con il ritrovamento e il ripristino di partiture altrimenti sconosciute di compositori come Arcangelo Corelli o Paolo Tommaso Alberghi che nel ‘700 ebbero grande successo in Europa. Saranno così proposte composizioni del tutto inedite e ripristinate da manoscritti conservati in università europee o americane, ridando così vita e suono, in prime esecuzioni nei tempi moderni, a pagine di forte impatto virtuosistico. In programma anche brani di altri importanti autori del periodo barocco come Antonio Vivaldi, Josef Antonín Št?pán e Johann Sebastian Bach.

In scaletta Antonio Vivaldi (Sinfonia in do maggiore da “L’incoronazione di Dario” RV 719), Paolo Tommaso Alberghi (Concerto per violino e orchestra in re maggiore It 39; Violino Paolo Zinzani), Josef Antonin Stepan (Concerto per fortepiano e orchestra in si bemolle maggiore; Fortepiano Marco Farolfi), Arcangelo Corelli (Concerto grosso in fa maggiore n. 6 op. 6), Johann Sebatian Bach (Concerto per clavicembalo e archi in la maggiore BWV 1055; Clavicembalo Ottavio Dantone).

Per informazioni, biglietti e abbonamenti: https://www.emiliaromagnafestival.it/info-abbonamenti-biglietti-erfteatromasinimusica/; https://www.vivaticket.com/it/ticket/ensemble-d-archi-giuseppe-sarti-marco-farolfi-paolo-zinzani/219063.