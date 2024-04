Da X-Factor a Sanremo: al Cisim protagonista il rap "contaminato" di Davide Shorty

Sabato 6 aprile sul palco del CISIM si esibirà in solo Davide Shorty, artista in grado di far convivere la sua voce soul con sonorità e melodie contaminate da jazz e rap. Attivo nella scena hip hop dal 2010, Davide Shorty vanta la partecipazione a X Factor Italia 2015 e alla 71esima edizione del Festival di Sanremo nel 2021. Ad aprire la serata il collettivo hip-hop Don’t Fuck With Us.

Davide Shorty è un rapper, cantautore e producer di Palermo. Nel 2017 pubblica il suo primo album ufficiale “Straniero” che vanta prestigiose collaborazioni con Daniele Silvestri e Tormento. Dopo aver collaborato con artisti internazionali, nel 2019 pubblica per Totally Imported l’album “La Soluzione”. Nel 2021 partecipa a Sanremo con il brano “Regina”, nella categoria “Nuove Proposte”, dove si classifica secondo e vince il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Enzo Janacci e il Premio Lunezia per Sanremo 2021 per il valore musical-letterario. Il 15 settembre 2023 esce il nuovo singolo “Finestra”, un brano intimo, in bilico tra sonorità rap e jazz.

Don’t Fuck With Us - DFWU è un collettivo hip-hop che unisce jazz, hip-hop, black music e pop nei suoi brani, forgiando una nuova dimensione musicale locale. Mattia Mennella, polistrumentista e produttore, ha già contribuito a progetti come "Couscous a colazione", "Sidstopia" e "Malakas". Anton Zalata, porta il suo talento di sassofonista e coproduttore, con esperienze live per nh3 skacore e molteplici collaborazioni. Federico Poli, alias Rampa, è il cantante/rapper che arricchisce il gruppo con i suoi testi e le sue liriche. Accompagnati da Daniel Bruni alla batteria, Lorenzo Mercuriali al basso/contrabbasso e Marco Pierfederici alle tastiere e synth, "Don't Fuck with us" è una band che si distingue per la sua audace fusione di stili e influenze.



Prevendite disponibili su DICE. Biglietto unico 8 euro – disponibile online sulla piattaforma DICE + diritto di prevendita e in cassa.