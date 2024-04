Tra Death Valley Girls e Slap-e serata rock al femminile al Bronson

Appuntamento con le Death Valley Girls al Bronson di Madonna dell'Albero, a Ravenna. La band dai riff proto-punk incandescenti e melodie da tormentone, sarà protagonista venerdì 5 aprile alle 21.30. Fondate nel 2014 dalla cantante polistrumentista Bonnie Bloomgarden e dal chitarrista Larry Schemel, le Death Valley Girls si sono fatte conoscere da allora con la loro musica che definiscono "California Doom Boogie".

Nel suo ultimo lavoro, Islands in the Sky, del 2023, la frontwoman Bonnie Bloomgarden usa gli inni della band come una guida alla guarigione spirituale e una tabella di marcia per le future incarnazioni del sé. La musica che ne risulta è di gran lunga la più contagiosa e festosa delle Death Valley Girls.

Ad aprire una serata quasi solo al femminile arriva inoltre Sleap-e, eclettica, talentuosa e irriverente musicista che risponde al nome di Asia Martina Morabito. Il suo lavoro "8106" è un album di "bossa egg-punk", un disco che conferma la cantautrice bolognese come una giovane e luminosa rivelazione nel panorama musicale italiano e non solo.

Il costo del biglietto è di 18 euro alla cassa e 15 in prevendita.