Concerto di Natale: la Young Musicians European Orchestra insieme al Coro ucraino

Il tradizionale Concerto di Natale promosso da Emilia Romagna Concerti nell’ambito della stagione Capire la Musica assume quest'anno una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso. L'evento si terrà nella Basilica di San Francesco il 4 dicembre con due repliche - alle 15,45 e alle 21 - con la Young Musicians European Orchestra diretta dal giovane Maestro Luciano Siani di 23 anni, che incontra i 40 bambini ucraini del Coro Zorynka, proveniente dalla Città di Ternopil. In programma il Concerto K218 per violino e Orchestra di Mozart, il Preludio e Allegro nello stile di Pugnani di Kreisler e la Suite n. 3 da Antiche Arie e Danze per liuto di Respighi. I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket oppure presso la Basilica prima dei concerti.