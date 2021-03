Un viaggio musicale in onore di Dante con Raffaello Bellavista e Serena Gentilini

Il pianista e cantante Raffaello Bellavista e la cantante stilista Serena Gentilini, entrambi residenti nella provincia di Ravenna sono stati invitati dall'Associazione culturale Svezia - Italia a realizzare un concerto documentario sul loro progetto musicale legato alla Divina Commedia ed al Sommo Poeta Dante Alighieri al quale seguirà quando le condizioni sanitarie lo permetteranno un concerto istituzionale in Svezia. Questo primo evento concertistico si tiene online il 15 aprile alle 20.

Le composizioni musicali scelte (pianistiche ed operistiche) sono legate in maniera diretta oppure simbolica al viaggio Dantesco. L’evento sarà l’iniziativa di maggior rilievo dell’Associazione SI Svezia - Italia ed i biglietti saranno distribuiti in esclusiva su Ticketmaster (11 euro), mentre la piattaforma streaming che ospiterà in esclusiva l’evento sarà LIVE ALL. All'interno dell'evento saranno inserite diverse riprese esclusive della città di Ravenna e di alcuni suoi luoghi simbolo.