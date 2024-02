Al teatro Godoni di Bagnacavallo arriva Eugenio Bennato

Eugenio Bennato sarà al Teatro Goldoni di Bagnacavallo sabato 24 febbraio nell’ambito del suo nuovo tour “Vento popolare”. Grande maestro della musica popolare, dalla Nuova Compagnia di Canto Popolare ai Musicanova, a Taranta Power, Bennato proporrà melodie mediterranee e ritmi “tarantati” per un concerto che irradierà le musiche del mondo. Accanto a lui ci saranno Ezio Lambiase (chitarre), Sonia Totaro (voce e danza), Mujura (basso), Francesca Del Duca (voce e percussioni).

Il concerto avrà inizio alle 20.30. Ingresso 15 euro, prevendite su bit.ly/BennatoBagnacavallo.

L’appuntamento è in programma a margine del convegno “Dis-persi nel sistema: i diritti sospesi nelle migrazioni”, promosso dall’associazione Cif – Centro italiano femminile di Bagnacavallo, in collaborazione con il Comune, per venerdì 23 e sabato 24 febbraio.