Un gradito ritorno al Frogstock: dopo sette anni arrivano a Riolo gli Ex-Otago

Chiuso il mosaico degli artisti che partecipaeranno al prossimo Frogstock Festival, in programma dal 21 al 24 agosto a Riolo Terme con l'organizzazione dell’associazione Clips Rag & Rock e il supporto di Romagna Concerti. Dopo gli annunci di Nobraino, Stunt Pilots, Ensi e Nerone, per la serata del 22 agosto è atteso il ritorno degli Ex-Otago, già presenti all'edizione del 2017.

Il concerto, gratuito, sarà una tappa del tour della band, in giro con l'ultimo album "Auguri". Gli Ex-Otago si formano a Genova nel 2002 come trio acustico inizialmente composto da Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini. Con questa formazione pubblicano l'album "The Chestnuts Time" per l'etichetta indipendente romana Vurt. Il disco è pubblicato in 500 copie, per poi essere ristampato sull'onda del successo. Nel 2004 si unisce al gruppo anche un batterista, Simone Fallani. Il gruppo firma un nuovo contratto con l'etichetta friulana Riotmaker Records con la quale pubblica prima il singolo "Giorni vacanzieri" (all'interno della compilation "A Medium Party") e poi, nel maggio del 2007, il secondo album "Tanti saluti", prodotto da Fresco, che ottiene un buon riscontro di critica e pubblico.

Nel 2019 partecipano al 69º Festival di Sanremo con il brano "Solo una canzone", classificandosi al 13º posto.Il singolo ha anticipato il sesto album in studio "Corochinato", uscito l'8 febbraio. Nella serata dei duetti hanno cantato insieme a Jack Savoretti. A febbraio dello stesso anno, in occasione del SeeYouSound 2019 a Torino, è stato presentato il documentario Ex-Otago - Siamo come Genova, che narra il rapporto tra il gruppo e la città.

A distanza di quattro anni dal loro ultimo lavoro in studio, gli Ex-Otago pubblicano il 12 aprile Auguri, il loro nuovo album. Le dieci tracce della tracklist raccontano storie di vita particolari, che si intrecciano in narrazioni straordinarie di esistenze ordinarie. Uno specchio che riflette spigoli e curve della realtà, in cui la band si immerge alla ricerca di un senso di appartenenza, nella straordinaria ordinarietà della vita quotidiana.