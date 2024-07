Un ritorno alla musica anni '80 e '90 con i Faiver

Sarà l'Arena di Mezzano, in piazza John Lennon a Ravenna, a ospitare giovedì 11 luglio alle 21.15 l'esibizione dei Faiver, compagine che spazia dalle sonorità pop come i brani di Madonna, al rock stile Van Halen e Toto, con un passaggio dalla dance anni 90. Nel loro repertorio anche grandi classici della musica Italiana come Zucchero e Battisti.

I componenti del gruppo sono: alla voce Giorgia Bromuri, al basso Vito Maiorana, alla chitarra Cristian Chiapperini, alle tastiere Nicolò Zamagni, alla batteria Michele Eviani. La serata fa parte del programma "Estate Percorsi Odv di Mezzano". L'ingresso è a offerta libera.