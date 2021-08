Tra passato e presente, il concerto acustico di Andy dei Bluevertigo

Un live acustico "essenziale". Questo è ciò che propone Andrea Fumagalli, alias Andy, storico fondatore dei Bluevertigo fondatore insieme a Morgan, che arriva in concerto domenica 15 agosto alle 22 al Finisterre Beach di Marina di Ravenna in occasione del Woodstock Beach Festival.

Da sempre ispirato dalle sonorità degli anni ’80, Andy non si è fermato, nel corso del tempo e delle numerosissime serate lo spettro musicale si è aperto ed evoluto. Andy infatti porta in concerto una particolare miscelazione tra passato e presente che si muove, in ordine sparso senza pregiudizio, con l’intenzione di coinvolgere ed animare nel segno della gioia da rigenerare in questo complicato periodo. Info e prenotazioni: 349 2841775.