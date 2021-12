Pop, rock e allegria con il live di Fulvia & The Menthos

Indirizzo non disponibile

Sabato 11 dicembre, ore 21, appuntamento all'Abbey Road Cafè di Cervia con il live di Fulvia & The Menthos. La band torna in concerto mescolando pop, rock e funky per una combinazione esplosiva. Sul palco: Fulvia Di Pasquale (voce), Simone Sgarzi (chitarra), Roberto Turturro (tastiera), Marco Braschi (basso) e Lorenzo Guardigli (batteria).