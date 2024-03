Da Kiev a Ravenna con i più grandi giovani musicisti europei: all'Alighieri la Young European Orchestra

La Young Musicians European Orchestra - Ymeo, considerata la realtà più dinamica e importante tra i complessi giovanili italiani, il 24 marzo alle 21 sarà protagonista al Teatro Alighieri e il giorno dopo nell’Abbazia di San Mercuriale a Forlì. In programma la Petite Messe Solennelle di Rossini, un capolavoro scritto originariamente per un curioso organico "minimalista" e orchestrato poi dallo stesso Autore per Orchestra, solisti e grande coro poco prima della sua morte.

Accanto ai giovani talenti della Ymeo, che provengono da tutto il mondo, saranno presenti, sotto la guida del Maestro Paolo Olmi, il Coro della Cattedrale di Siena, diretto da Lorenzo Donati e i 35 coristi del L.C. Choir di Kiev, diretto da Bogdan Plish, con artisti provenienti sia dall’Opera di Kiev che da altre importanti formazioni corali dell'Ucraina. Il cast vocale è composto dal soprano Irene Celle, dal mezzosoprano Annalisa Stroppa, dal tenore Stefano Colucci e dal basso Massimo dal Checco.

In tutto saranno impegnati oltre 130 artisti. Per viaggiare con maggiore sicurezza i cantori ucraini raggiungeranno la frontiera con la Polonia singolarmente e proseguiranno poi con un pullman che li porterà in Italia.

Il progetto è nato dalla collaborazione della Orchestra con l'Accademia Chigiana, il Cidim-Comitato Nazionale Italiano Musica, la Diocesi di Siena -Colle val d'Elsa-Montalcino, l'Opera della Metropolitana di Siena, la Cooperativa Emilia Romagna Concerti insieme ai Comuni di Ravenna e di Forlì.

Per il Concerto di Ravenna che avrà luogo nell'ambito della Stagione Capire la Musica 2023/24 domenica 24 marzo al Teatro Alighieri, i prezzi variano da 1 a 25 euro. Sono previsti sconti per i giovani, i bambini e gli studenti universitari. I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.teatroalighieri.org oppure presso la biglietteria del Teatro Alighieri.