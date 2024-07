Con la Young Musicians European Orchestra rivivono le 4 sonate di Rossini

Inizia il progetto YMEO “Boarding Pass” sostenuto dal Ministero della Cultura e dal CIDIM – Comitato Nazionale Italiano Musica, in programma le Sonate a 4 di Rossini con un quartetto eccezionale della Young Musicians European Orchestra.

Lunedì 22 luglio 2024 ore 21 presso la Chiesa di Santa Maria degli Angeli ex convento dell’Osservanza a Brisighella il primo appuntamento e poi riproposto anche a Ravenna il 24 luglio presso la Sala Dantesca della Biblioteca Classense alle ore 19.

In programma le Sonate a 4, n.1, 3 e 5 composte da Rossini nel 1804, all’età di 12 anni, durante le vacanze estive passate a Conventello di Ravenna ospite del contrabbassista Agostino Triossi.

Scritte per due violini, un violoncello e un contrabbasso, tutte le sonate rispecchiano il medesimo schema tradizionale tripartito in forma di concerto, con due movimenti veloci e uno centrale lento. Si tratta di un’opera godibilissima e piena di energia che fa trasparire la precoce genialità del compositore italiano.

I quattro solisti d’eccezione della Young Musicians European Orchestra sono:

Orest Smovzh (violino), ucraino, finalista del 2018 al concorso violinistico George Enescu, proveniente dalla Guildhall School of Music di Londra dove anche il Maestro Paolo Olmi insegnò per 10 anni; Indro Borreani (violino) 23 anni, uno dei più giovani musicisti mai assunti nell'orchestra Teatro alla Scala di Milano, violinista prediletto da direttori e grandi solisti quali Uto Ughi; Enrico Mignani (violoncello), veterano dell'orchestra, inizia a suonare nella Ymeo da quando aveva 18 anni e Luis Cabrera (contrabbasso) - in foto -, solista di origini spagnole rinomato in tutto il mondo, anche lui proveniente dalla Guildhall School of Music di Londra, primo contrabbasso ad Amsterdam e docente al Conservatorio di Rotterdam.

I concerti ad ingresso libero in collaborazione con il Comune di Brisighella, la Regione Emilia Romagna, il CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica e il Ministero della Cultura.